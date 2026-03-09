«Не нужно заниматься пустословием». Легенда «Спартака» ответил на слова Плющева о Жамнове

Легендарный нападающий и бывший тренер «Спартака» Виктор Шалимов оценил слова Владимира Плющева, удивившегося длительному отсутствию главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова. Специалист временно покинул расположение клуба с конца января.

«В очередной раз удивляюсь, как можно комментировать что-то, абсолютно не владея информацией! Или за Владимира Анатольевича кто-то пишет? Зачем вообще рассуждать на тему здоровья Алексея Юрьевича Жамнова? Все в хоккейном мире знают, что тренер отсутствует по состоянию здоровья. Клуб сделал два заявления на этот счёт. Сколько ещё раз надо было поднимать личную тему? Или Владимир Анатольевич хотел узнать подробности и диагноз? Тогда это нарушение закона о защите медицинской информации. Повторюсь, необходимо быть в курсе ситуации, а не заниматься пустословием и заходить на личную территорию», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.