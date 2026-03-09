Перри — о переходе в «Тампу»: когда проигрываешь 5 финалов за 6 лет, остаётся жажда победы

40-летний нападающий Кори Перри поделился мнением о переходе в «Тампа-Бэй Лайтнинг» из «Лос-Анджелес Кингз». Он уже выступал за «молний» с 2021 по 2023 год.

«Когда проигрываешь в пяти из шести последних финалов, внутри остаётся жажда победы. Впереди ещё много матчей, я просто часть этого процесса. Люблю эту игру. Мне повезло выступать в хороших командах с выдающимися хоккеистами, у нас были длительные походы в плей-офф. Да, пять из последних шести лет были разочаровывающими, но мы постараемся исправить ситуацию», – цитирует Перри пресс-служба клуба.

Перри выходил в финал Кубка Стэнли пять раз за последние шесть сезонов – с «Далласом» (2020 год), «Монреалем» (2021), «Тампой» (2022) и «Эдмонтоном» (2024 и 2025). Все решающие серии закончились поражениями его команд. Перри выигрывал Кубок Стэнли с «Анахаймом» в 2007 году.