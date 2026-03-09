«У нас в США такого нет». Американский форвард «Авангарда» высказался о городах России

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился мнением о российских городах. 32-летний американец проводит первый сезон в КХЛ.

– Если говорить о России в целом, насколько хорошо вам удалось познакомиться с культурой?

– Мы много ездим по стране, смотрим разные города, и каждый из них имеет свою особенность, уникальность. Архитектура везде разная, в Санкт-Петербурге больше такая европейская атмосфера, в Москве впечатлили Красная площадь и Кремль, в Казани очень красиво, уже восточные ноты ощущаются. В каждом городе есть что-то интересное, мы стараемся по возможности уделять время изучению городов, в которые приезжаем, потому что у нас в США такого большого разнообразия в городах нет, – цитирует Потуральски Sport24.