Демидов занял 3-е место в списке претендентов на приз лучшему новичку по версии сайта НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов занял третье место в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии официального сайта НХЛ. Официальный сайт НХЛ опросил 16 экспертов. Каждый из них называл пятёрку претендентов на приз лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Мэттью Шефер («Айлендерс») – 80 очков (16 первых мест).
2. Беккетт Сеннеке («Анахайм») – 56.
3. Иван Демидов («Монреаль») – 54.
4. Йеспер Валльстедт («Миннесота») – 15.
5. Оливер Капанен («Монреаль») – 11.
6. Якуб Добеш («Монреаль») – 9.
7. Бенжамин Киндел («Питтсбург») – 4.
8-10. Фрэйзер Минтен («Бостон») – 3.
8-10. Александр Никишин («Каролина») – 3.
8-10. Райан Леонард («Вашингтон») – 3.
11. Джастин Сурдиф («Вашингтон») – 2.

