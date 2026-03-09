Скидки
Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о состоянии травмированного Сидни Кросби

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби продолжает тренировки с командой. Участие канадского капитана в ближайших играх будет принято перед пятиматчевой выездной серией команды, которая начнётся со встречи с «Каролиной Харрикейнз» 11 марта. Об этом сообщил главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз.

38-летний форвард «Питтсбурга» и сборной Канады получил травму в четвертьфинале Олимпийских игр 2026 года с национальной командой Чехии (4:3 ОТ). После окончания турнира клуб объявил, что Кросби выбыл минимум на четыре недели из-за повреждения нижней части тела.

В нынешнем сезоне хоккеист провёл 56 игр, в которых набрал 59 (27+32) очков.

