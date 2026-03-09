Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» — «Северсталь»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

«Локомотив» — «Северсталь»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 9 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле состоится матч между местным «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». Игра на стадионе «Арена-2000-Локомотив» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: «Локомотив»

Фото: «Северсталь»

Матч «Локомотив» — «Северсталь» 9 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет заключительная, шестая игра команд в текущем сезоне. Ранее «Локомотив» одержал три победы в пяти матчах с «Северсталью». «Локомотив» расположился на первом месте в таблице Западной конференции КХЛ с 91 очком. «Северсталь» с 81 очком занимает третье место в таблице Запада.

Материалы по теме
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
Эксклюзив
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android