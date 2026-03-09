«Авангард» проиграл «Сибири» в серии буллитов

Сегодня, 9 марта, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 2:1.

На шестой минуте нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко забил первый гол. На 40-й минуте защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 64 матча, в которых набрал 91 очко, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 62 очками после 64 встреч располагается на восьмой строчке Востока.