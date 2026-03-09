Главный тренер «Филадельфии» высказался о взаимодействии Мичкова и Барки

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет после победы над «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б) высказался об игровой «химии» между нападающим Денвером Барки и российским нападающим Матвеем Мичковым.

«Я думаю, Барки — очень умный хоккеист, и он как бы перенимает стиль игры Мичкова. Вы видели тот гол: Мичков немного подождал и знал, что Барки собирается рвануться внутрь. Отличный пас, но очевидно, что Барки прочитал игру», — приводит слова Токкета журналист Чарли О'Коннор в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 21-летний Мичков провёл 61 матч, в котором отметился 13 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. На счету 20-летнего Барки 11 (3+8) очков в 27 матчах в текущем сезоне.