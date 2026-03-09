Скидки
Главный тренер «Филадельфии» высказался о взаимодействии Мичкова и Барки

Главный тренер «Филадельфии» высказался о взаимодействии Мичкова и Барки
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет после победы над «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б) высказался об игровой «химии» между нападающим Денвером Барки и российским нападающим Матвеем Мичковым.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Новак (Бразо, Койвунен) – 03:00 (pp)     1:1 Типпетт (Зеграс, Йорк) – 03:54     2:1 Ракелль (Чинахов, Раст) – 23:38     2:2 Bump (Гребёнкин) – 24:46     3:2 Карлссон (Чинахов, Ракелль) – 25:45     3:3 Барки (Мичков, Кейтс) – 30:03     3:4 Зеграс – 65:00    

«Я думаю, Барки — очень умный хоккеист, и он как бы перенимает стиль игры Мичкова. Вы видели тот гол: Мичков немного подождал и знал, что Барки собирается рвануться внутрь. Отличный пас, но очевидно, что Барки прочитал игру», — приводит слова Токкета журналист Чарли О'Коннор в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 21-летний Мичков провёл 61 матч, в котором отметился 13 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. На счету 20-летнего Барки 11 (3+8) очков в 27 матчах в текущем сезоне.

