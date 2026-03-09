Макдэвид сравнялся с Селянне по продолжительности результативной серии на выезде
Поделиться
Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя передачами в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:2), продлив свою результативную серию на выезде до 18 игр. Как сообщает пресс-служба лиги, это является шестым по продолжительности показателем за последние 40 лет.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фредерик (Бушар, Дак) – 23:21 1:1 Ханифин (Марнер) – 33:09 1:2 Подколзин – 42:34 1:3 Драйзайтль (Макдэвид) – 51:53 2:3 Айкел (Марнер) – 56:43 (sh) 2:4 Капанен (Макдэвид, Экхольм) – 58:03
Столько же гостевых матчей подряд с набранными очками провёл Теэму Селянне в сезоне-1995/1996. Выше в рейтинге находятся Уэйн Гретцки (29 матчей в сезоне-1986/1987 и 22 игры в сезоне-1985/1986), Пэт Лафонтен (1989/1990, 22), Марио Лемье (1989/1990, 21) и Патрик Кейн (2018/2019, 19).
В нынешнем сезоне на счету 29-летнего Макдэвида 64 матча и 108 (35+73) очков при показателе полезности «+12».
Комментарии
- 9 марта 2026
-
17:00
-
16:32
-
16:30
-
16:23
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
11:53
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
10:00
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:44
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
07:32
-
07:25
-
06:58