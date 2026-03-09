Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид сравнялся с Селянне по продолжительности результативной серии на выезде

Макдэвид сравнялся с Селянне по продолжительности результативной серии на выезде
Комментарии

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя передачами в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:2), продлив свою результативную серию на выезде до 18 игр. Как сообщает пресс-служба лиги, это является шестым по продолжительности показателем за последние 40 лет.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фредерик (Бушар, Дак) – 23:21     1:1 Ханифин (Марнер) – 33:09     1:2 Подколзин – 42:34     1:3 Драйзайтль (Макдэвид) – 51:53     2:3 Айкел (Марнер) – 56:43 (sh)     2:4 Капанен (Макдэвид, Экхольм) – 58:03    

Столько же гостевых матчей подряд с набранными очками провёл Теэму Селянне в сезоне-1995/1996. Выше в рейтинге находятся Уэйн Гретцки (29 матчей в сезоне-1986/1987 и 22 игры в сезоне-1985/1986), Пэт Лафонтен (1989/1990, 22), Марио Лемье (1989/1990, 21) и Патрик Кейн (2018/2019, 19).

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего Макдэвида 64 матча и 108 (35+73) очков при показателе полезности «+12».

Материалы по теме
Коннор Макдэвид стал вторым игроком «Эдмонтона» с передачами в 500 матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android