Макдэвид сравнялся с Селянне по продолжительности результативной серии на выезде

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя передачами в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:2), продлив свою результативную серию на выезде до 18 игр. Как сообщает пресс-служба лиги, это является шестым по продолжительности показателем за последние 40 лет.

Столько же гостевых матчей подряд с набранными очками провёл Теэму Селянне в сезоне-1995/1996. Выше в рейтинге находятся Уэйн Гретцки (29 матчей в сезоне-1986/1987 и 22 игры в сезоне-1985/1986), Пэт Лафонтен (1989/1990, 22), Марио Лемье (1989/1990, 21) и Патрик Кейн (2018/2019, 19).

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего Макдэвида 64 матча и 108 (35+73) очков при показателе полезности «+12».