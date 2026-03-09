Пыленков высказался о турнирном положении московского «Динамо» на Западе

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков высказался о положении команды в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. Бело-голубые занимают восьмое место на Западе с 73 очками в 62 матчах.

– Учитывая близость «Динамо» к четвёртому месту в Западной конференции, у вас есть цель финишировать в топ-4 по итогам регулярного чемпионата, чтобы получить в первом раунде плей-офф преимущество своей площадки?

– Мы пока не смотрим на плей-офф, потому что у нас в Западной конференции сложно что-то предугадывать. И мы не будем подгадывать соперника. Выйдем на того, на кого выйдем. Поэтому выходим в данный момент, просто чтобы побеждать в каждой игре.

– Нет даже обязательной цели избежать восьмого места и не попасть в первом раунде на лидирующий с отрывом на Западе ярославский «Локомотив»?

– А что, «Локомотив» надо бояться? В плей-офф серия начинается с 0:0, а там посмотрим.

– Не смущает даже то, что опустились на восьмое место после двух поражений?

– Да, мы восьмые. Но выходим и играем на победу. Да, не довели матч со СКА до победы, позволив ему сравнять счёт в концовке основного времени. Но теперь сделаем всё, чтобы выиграть в оставшихся матчах регулярки и подняться как можно выше, – приводят слова Пыленкова «Известия».