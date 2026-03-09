Энас из минского «Динамо» стал лучшим бомбардиром за одну регулярку КХЛ среди легионеров

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас стал лучшим бомбардиром за один регулярный сезон среди легионеров и пятым ассистентом в истории КХЛ, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Форвард отметился результативной передачей в матче с московским «Динамо», который проходит в эти минуты.

Таким образом, Сэм набрал 81-е очко и возглавил гонку бомбардиров среди иностранцев. Помимо этого, Энас стал пятым игроком в истории лиги, заработавшим более 80 очков в одном регулярном чемпионате.

Также передача американца стала для него 52-й в этом сезоне и единолично вывела его в топ-5 ассистентов за одну регулярку в истории лиги.