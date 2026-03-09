Фото: момент со спорным незасчитанным буллитом «Авангарда» в ворота «Сибири»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» проиграл новосибирской «Сибири» в серии послематчевых буллитов со счётом 1:2. Один из бросков, выполненный нападающим «ястребов» Эндрю Потуральски, не был засчитан.

Потуральски бросил между щитков вратарю новосибирцев Антону Красоткину. Голкипер закатился в ворота, но судья не засчитывал взятие. Шайба осталась на линии ворот, когда Красоткин поднялся с колен. После просмотра судьи подтвердили решение на льду — гола нет.

Фото: Кадр из трансляции

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 64 матча, в которых набрал 91 очко, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 62 очками после 64 встреч располагается на восьмой строчке Востока.