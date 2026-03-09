Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фото: момент со спорным незасчитанным буллитом «Авангарда» в ворота «Сибири»

Фото: момент со спорным незасчитанным буллитом «Авангарда» в ворота «Сибири»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» проиграл новосибирской «Сибири» в серии послематчевых буллитов со счётом 1:2. Один из бросков, выполненный нападающим «ястребов» Эндрю Потуральски, не был засчитан.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Федотов, Орлов) – 05:01 (5x5)     1:1 Войнов (Лажуа, Игумнов) – 39:06 (5x5)     1:2 Абрамов – 65:00    

Потуральски бросил между щитков вратарю новосибирцев Антону Красоткину. Голкипер закатился в ворота, но судья не засчитывал взятие. Шайба осталась на линии ворот, когда Красоткин поднялся с колен. После просмотра судьи подтвердили решение на льду — гола нет.

Фото: Кадр из трансляции

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 64 матча, в которых набрал 91 очко, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 62 очками после 64 встреч располагается на восьмой строчке Востока.

Материалы по теме
«У нас есть судьи, у них камер много». Хитрость вратаря спасла «Сибири» сезон?
Видео
«У нас есть судьи, у них камер много». Хитрость вратаря спасла «Сибири» сезон?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android