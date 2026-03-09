Скидки
«Была задача — быстрее остановиться». Голкипер «Сибири» — о спорном буллите Потуральски

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин после победы над «Авангардом» в серии послематчевых бросков со счётом 2:1 высказался о спорном буллите нападающего омской команды Эндрю Потуральски.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Федотов, Орлов) – 05:01 (5x5)     1:1 Войнов (Лажуа, Игумнов) – 39:06 (5x5)     1:2 Абрамов – 65:00    

«Спорный буллит Потуральски? Ничего такого необычного. Я начал вкатываться в ворота, и у меня была задача как можно быстрее остановиться и не закатиться всем телом в ворота. А там у нас есть судьи, департамент, им виднее, у них камер много. Не всегда можно почувствовать, где у тебя шайба, так что мне было главное не вкатиться в ворота», — передаёт слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомни, Потуральски бросил между щитков Красоткину. Голкипер закатился в ворота, но судья не засчитывал взятие. Шайба осталась на линии ворот, когда вратарь поднялся с колен. После просмотра судьи подтвердили решение на льду — гола нет.

