Главный тренер «Сибири» высказался о победе над «Авангардом» в серии буллитов

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу над «Авангардом» в серии буллитов со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Федотов, Орлов) – 05:01 (5x5)     1:1 Войнов (Лажуа, Игумнов) – 39:06 (5x5)     1:2 Абрамов – 65:00    

«Очень важная победа. И в эмоциональном плане, и в плане того, что обыграли серьёзного соперника. Предполагали, что «Авангард» будет агрессивно играть вначале, давить по всей площадке, ребята сыграли где-то попроще, забили гол на контратаке. В овертайме получили удаление, но парни мужественно выстояли», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 64 матча, в которых набрал 91 очко, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 62 очками после 64 встреч располагается на восьмой строчке Востока.

