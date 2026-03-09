Главный тренер «Сибири» высказался о победе над «Авангардом» в серии буллитов

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу над «Авангардом» в серии буллитов со счётом 2:1.

«Очень важная победа. И в эмоциональном плане, и в плане того, что обыграли серьёзного соперника. Предполагали, что «Авангард» будет агрессивно играть вначале, давить по всей площадке, ребята сыграли где-то попроще, забили гол на контратаке. В овертайме получили удаление, но парни мужественно выстояли», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 64 матча, в которых набрал 91 очко, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 62 очками после 64 встреч располагается на восьмой строчке Востока.