«Сегодня долго не объявляли состав». Люзенков — о психологическом ходе в отношении Лещенко

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что думал оставить нападающего новосибирской команды Вячеслава Лещенко в запасе на матч с «Авангардом» (2:1 Б).

«Да, была мысль оставить Лещенко в запасе. Мы видели, как он переживал, сегодня долго не объявляли состав, такой психологический ход. Но решили дать ему шанс исправиться. Смотрели на реакцию Вячеслава на те удаления в матче с «Ак Барсом», он мог уйти в себя, но тут видно было, что он понял свои ошибки», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 64 матча, в которых набрал 91 очко, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 62 очками после 64 встреч располагается на восьмой строчке Востока.