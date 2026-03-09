«Видели, шайба касается линии». Главный тренер «Сибири» — о спорном буллите «Авангарда»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над «Авангардом» в серии послематчевых бросков со счётом 2:1 высказался о спорном буллите нападающего омской команды Эндрю Потуральски.

«Спорный буллит Потуральски? Сомнения всегда присутствуют, можно вспомнить прошлый сезон, матч в Уфе в плей-офф, с лавки нам казалось, что чистый гол. Но тут на повторе было видно, что шайба касается красной линии, так что было больше уверенности, что не засчитают», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомни, Потуральски бросил между щитков Красоткину. Голкипер закатился в ворота, но судья не засчитывал взятие. Шайба осталась на линии ворот, когда вратарь поднялся с колен. После просмотра судьи подтвердили решение на льду — гола нет.