Голкипер «Сибири» Красоткин: мы все очень рады, что победили в Омске

Голкипер «Сибири» Антон Красоткин прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 Б) в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Довольно напряжённый матч, все понимаем, что нам нужны очки, что всё зависит только от нас. Нам нужно было выиграть игру, что мы и сделали. Да, прошлый матч проиграли по буллитам, сегодня взяли реванш, мы все очень рады, что победили в Омске», — передаёт слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 64 матча, в которых набрал 91 очко, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 62 очками после 64 встреч располагается на восьмой строчке Востока.