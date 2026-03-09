Голкипер «Сибири» Красоткин: мы все очень рады, что победили в Омске
Голкипер «Сибири» Антон Красоткин прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 Б) в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Федотов, Орлов) – 05:01 (5x5) 1:1 Войнов (Лажуа, Игумнов) – 39:06 (5x5) 1:2 Абрамов – 65:00
«Довольно напряжённый матч, все понимаем, что нам нужны очки, что всё зависит только от нас. Нам нужно было выиграть игру, что мы и сделали. Да, прошлый матч проиграли по буллитам, сегодня взяли реванш, мы все очень рады, что победили в Омске», — передаёт слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 64 матча, в которых набрал 91 очко, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 62 очками после 64 встреч располагается на восьмой строчке Востока.
