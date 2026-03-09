«Истина где-то под вратарскими щитками». Пресс-служба «Авангарда» — о буллите Потуральски
Пресс-служба «Авангарда» отреагировала на спорный незасчитанный буллит нападающего омской команды Эндрю Потуральски в серии послематчевых бросков в матче регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» (1:2 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Федотов, Орлов) – 05:01 (5x5) 1:1 Войнов (Лажуа, Игумнов) – 39:06 (5x5) 1:2 Абрамов – 65:00
«Истина где-то под вратарскими щитками… Был ли гол? Об этом знает только Красоткин», — говорится в сообщении «Авангарда» в телеграм-канале клуба.
Напомним, Потуральски бросил между щитков голкиперу «Сибири» Антону Красоткину. Вратарь закатился в ворота, но судья не засчитывал взятие. Шайба осталась на линии ворот, когда Красоткин поднялся с колен. После просмотра судьи подтвердили решение на льду — гола нет.
