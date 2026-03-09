Скидки
«Очень много бросков, потраченных впустую». Ги Буше — о поражении «Авангарда» от «Сибири»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Сибири» в серии буллитов со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Федотов, Орлов) – 05:01 (5x5)     1:1 Войнов (Лажуа, Игумнов) – 39:06 (5x5)     1:2 Абрамов – 65:00    

«Сегодня наши ребята боролись, сражались, мы понимали, чего стоит ожидать. Понимаем, что у соперника сложное положение, они борются за путёвку в плей-офф, здорово выкладывались сегодня, с ними всегда непросто, они блокируют много бросков, не дают много места с шайбой. Так что получилась плотная борьба, мы проделывали много черновой работы, большое количество моментов мы создали, но реализовать их не удалось. В целом мы неплохо экранировали вратаря соперника, но слишком много бросков, которые мы потратили впустую. Нужно было действовать проще и грамотнее.

В большинстве ситуация такая же, как и в формате «пять на пять»: то мы не попадаем по воротам, то наши броски блокируют. Шансов-то у нас огромное количество, моменты создаём, но шайба всё не залетает. Даже в овертайме сегодня у Окулова стопроцентный момент, но его бросок заблокировали», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

