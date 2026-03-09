Генменеджер «Вашингтона» объяснил обмены Карлсона и Дауда

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался об обменах хоккеистов «столичных» Джона Карлсона и Ника Дауда на дедлайне. 36-летний Карлсон перешёл в «Анахайм Дакс» за драфт-пики, 35-летнего Дауда отдали в «Вегас Голден Найтс» за драфт-пики и вратаря Йеспера Викмана.

«Отличные игроки, они добьются больших успехов в новых клубах, но им уже за 30. В нашей команде появляются молодые ребята, и в какой-то момент нужно передать эстафету. Обмены позволили нам получить хорошие активы за хоккеистов, которые, если быть реалистами, через четыре года уже не были бы в команде. Мы можем использовать эти активы для улучшения нынешней ситуации.

Послание болельщикам таково: наша цель – каждый год иметь команду уровня плей-офф, уровня Кубка Стэнли. Будем ли мы выигрывать трофей в каждом сезоне? Нет. Но наша цель – выставлять максимально сильную команду. Поэтому мы должны принимать решения, исходя из этого.

Иногда это очень весело, потому что ты отдаёшь выбор в первом раунде драфта за самых востребованных игроков на рынке, а иногда – очень тяжело, потому что приходится обменивать хоккеистов, которые являются важной частью организации, чтобы получить активы. Последние несколько дней были тяжёлыми», – приводит слова Патрика RMNB.