Динамо М – Динамо Мн, результат матча 9 марта 2026 года, счет 6:4, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» одолело минское «Динамо» в матче с 10 шайбами
Комментарии

Сегодня, 9 марта, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали хозяева со счётом 6:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Улле, Энас) – 02:18 (5x5)     1:1 Гусев – 26:56 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Улле) – 27:36 (5x5)     2:2 Калиниченко (Уил, Гусев) – 29:08 (5x5)     3:2 Римашевский (Адамчук, Пыленков) – 31:21 (5x5)     3:3 Галиев (Лимож, Хэмилтон) – 37:25 (5x5)     4:3 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 40:50 (5x4)     5:3 Сикьюра (Пыленков, Шараканов) – 50:41 (5x5)     5:4 Энас – 57:44 (6x5)     6:4 Сикьюра (Подъяпольский, Ожиганов) – 59:59 (en)    

На третьей минуте защитник минского «Динамо» Брэди Лайл забил первый гол. На 27-й минуте нападающий московского «Динамо» Никита Гусев сравнял счёт. На 28-й минуте форвард Виталий Пинчук вывел белорусский клуб вперёд. На 30-й минуте защитник бело-голубых Роман Калиниченко восстановил равенство в счёте. На 32-й минуте нападающий Егор Римашевский вывел хозяев вперёд.

На 38-й минуте форвард гостей Станислав Галиев сравнял счёт. На 41-й минуте Римашевский вновь вывел бело-голубых вперёд, оформив дубль. На 51-й минуте нападающий Дилан Сикьюра забросил пятую шайбу в ворота минчан. На 58-й минуте форвард Сэм Энас сократил отставание гостей. На последней секунде Сикьюра забил в пустые ворота, оформив дубль и установив окончательный счёт — 6:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
«Сын уже может напевать гимн России. Это забавно». Интервью с канадской звездой «Динамо»
