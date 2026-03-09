Московское «Динамо» одолело минское «Динамо» в матче с 10 шайбами

Сегодня, 9 марта, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали хозяева со счётом 6:4.

На третьей минуте защитник минского «Динамо» Брэди Лайл забил первый гол. На 27-й минуте нападающий московского «Динамо» Никита Гусев сравнял счёт. На 28-й минуте форвард Виталий Пинчук вывел белорусский клуб вперёд. На 30-й минуте защитник бело-голубых Роман Калиниченко восстановил равенство в счёте. На 32-й минуте нападающий Егор Римашевский вывел хозяев вперёд.

На 38-й минуте форвард гостей Станислав Галиев сравнял счёт. На 41-й минуте Римашевский вновь вывел бело-голубых вперёд, оформив дубль. На 51-й минуте нападающий Дилан Сикьюра забросил пятую шайбу в ворота минчан. На 58-й минуте форвард Сэм Энас сократил отставание гостей. На последней секунде Сикьюра забил в пустые ворота, оформив дубль и установив окончательный счёт — 6:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».