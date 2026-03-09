Скидки
Локомотив – Северсталь, результат матча 9 марта 2026 года, счет 4:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Северсталь» в овертайме
Комментарии

Сегодня, 9 марта, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив», завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Паник – 01:34 (5x5)     2:0 Гернат (Каюмов, Берёзкин) – 16:47 (5x5)     2:1 Абросимов (Лишка, Грегуар) – 18:55 (5x5)     2:2 Лишка (Цицюра, Камалов) – 25:01 (5x4)     2:3 Думбадзе – 48:43 (5x5)     3:3 Шалунов (Паник, Гернат) – 59:30 (6x5)     4:3 Иванов – 60:56 (3x3)    

На второй минуте нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил первый гол. На 17-й минуте защитник Мартин Гернат удвоил преимущество ярославского клуба. На 19-й минуте форвард Руслан Абросимов сократил отставание «Северстали».

На 26-й минуте нападающий череповчан Адам Лишка сравнял счёт. На 49-й минуте форвард Давид Думбадзе вывел гостей вперёд. На последней минуте нападающий хозяев Максим Шалунов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард «Локомотива» Георгий Иванов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

