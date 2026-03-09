«Локомотив» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Северсталь» в овертайме

Сегодня, 9 марта, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив», завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

На второй минуте нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил первый гол. На 17-й минуте защитник Мартин Гернат удвоил преимущество ярославского клуба. На 19-й минуте форвард Руслан Абросимов сократил отставание «Северстали».

На 26-й минуте нападающий череповчан Адам Лишка сравнял счёт. На 49-й минуте форвард Давид Думбадзе вывел гостей вперёд. На последней минуте нападающий хозяев Максим Шалунов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард «Локомотива» Георгий Иванов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».