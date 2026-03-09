«Локомотив» обеспечил себе первое место в Западной конференции КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в овертайме со счётом 4:3 и занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Команда Боба Хартли возглавляет турнирную таблицу на Западе, заработав 93 очка в 64 играх. Минское «Динамо», которое занимает вторую строчку, имеет в своём активе 83 очка после 64 матчей. Сегодня, 9 марта, минчане проиграли московскому «Динамо» со счётом 4:6.

Ранее «Локомотив» также гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.