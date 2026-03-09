«Локомотив» обеспечил себе первое место в Западной конференции КХЛ
Поделиться
Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в овертайме со счётом 4:3 и занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Паник – 01:34 (5x5) 2:0 Гернат (Каюмов, Берёзкин) – 16:47 (5x5) 2:1 Абросимов (Лишка, Грегуар) – 18:55 (5x5) 2:2 Лишка (Цицюра, Камалов) – 25:01 (5x4) 2:3 Думбадзе – 48:43 (5x5) 3:3 Шалунов (Паник, Гернат) – 59:30 (6x5) 4:3 Иванов – 60:56 (3x3)
Команда Боба Хартли возглавляет турнирную таблицу на Западе, заработав 93 очка в 64 играх. Минское «Динамо», которое занимает вторую строчку, имеет в своём активе 83 очка после 64 матчей. Сегодня, 9 марта, минчане проиграли московскому «Динамо» со счётом 4:6.
Ранее «Локомотив» также гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.
Комментарии
- 9 марта 2026
-
19:35
-
19:27
-
19:22
-
18:56
-
18:38
-
18:24
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:02
-
17:56
-
17:52
-
17:34
-
17:22
-
17:00
-
16:32
-
16:30
-
16:23
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
11:53
-
11:20
-
11:00
-
10:45