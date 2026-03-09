Кадри — об обмене в «Колорадо» из «Калгари»: едва не пробил потолок — был так взволнован

35-летний нападающий Назем Кадри прокомментировал обмен из «Калгари Флэймз» в «Колорадо Эвеланш». Форвард уже выступал за «лавин» с 2019 по 2022 год, став обладателем Кубка Стэнли — 2022.

«Не думал, что что-то произойдёт. Мне позвонили уже после окончания дедлайна: сначала я думал, что останусь, а потом мне сказали, что я переезжаю в Денвер. Я едва не пробил головой потолок – был так взволнован. Мне действительно нравилось в «Калгари», я испытывал огромное уважение к городу, команде и организации.

Чувствую, что это было взаимно. Мы вели открытые и честные дискуссии. В современной лиге это искусство слегка утрачено. Я безмерно горд тем, что был в «Флэймз», и тем, что в руководстве работают такие замечательные люди», – приводит слова Кадри Sportsnet.