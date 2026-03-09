В Челябинске организовали просмотр матча КХЛ «Металлург» — «Трактор» в театре

В воскресенье, 8 марта, в Челябинске был организован просмотр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором» прямо в театре. Встреча завершилась победой магнитогорцев в серии буллитов со счётом 3:2.
Сообщалось, что все собранные с билетов средства пойдут на благотворительность. Для болельщиков был установлен специальный дресс-код — элегантные образы в чёрно-белых цветах «Трактора».
«Это было грандиозно», — говорится в телеграм-канале «Трактора», где отметили невероятную атмосферу и опубликовали фотографии с мероприятия.
Фото: ХК «Трактор»
Фото: ХК «Трактор»
Фото: ХК «Трактор»
На данный момент челябинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 66 очками после 63 встреч.
- 9 марта 2026
-
20:18
-
20:15
-
20:14
-
20:06
-
19:54
-
19:35
-
19:27
-
19:22
-
18:56
-
18:38
-
18:24
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:02
-
17:56
-
17:52
-
17:34
-
17:22
-
17:00
-
16:32
-
16:30
-
16:23
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
12:45