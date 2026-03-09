Скидки
В Челябинске организовали просмотр матча КХЛ «Металлург» — «Трактор» в театре
Комментарии

В воскресенье, 8 марта, в Челябинске был организован просмотр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором» прямо в театре. Встреча завершилась победой магнитогорцев в серии буллитов со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов (Григоренко, Ливо) – 00:27 (5x5)     0:2 Коршков (Кадейкин) – 13:51 (5x5)     1:2 Петунин (Орехов, Исхаков) – 28:34 (5x5)     2:2 Исхаков (Пресс, Маклюков) – 34:51 (5x5)     3:2 Толчинский – 65:00    

Сообщалось, что все собранные с билетов средства пойдут на благотворительность. Для болельщиков был установлен специальный дресс-код — элегантные образы в чёрно-белых цветах «Трактора».

«Это было грандиозно», — говорится в телеграм-канале «Трактора», где отметили невероятную атмосферу и опубликовали фотографии с мероприятия.

Фото: ХК «Трактор»

Фото: ХК «Трактор»

Фото: ХК «Трактор»

На данный момент челябинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 66 очками после 63 встреч.

