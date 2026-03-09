Прохоров и Диц жёстко боролись у борта, Ротенберг и Третьяк следили из VIP. Лучшие фото

9 марта в Москве состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало «Динамо» из Минска. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе московского «Динамо» по две шайбы забросили нападающие Егор Римашевский и Дилан Сикьюра, ещё по разу отличились Никита Гусев и Роман Калиниченко. У минского «Динамо» по одной шайбе на счету Брэди Лайла, Виталия Пинчука, Станислава Галиева и Сэма Энаса.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Следующий матч московское «Динамо» проведёт дома против «Шанхайских Драконов» 11 марта, а минский клуб в тот же день на выезде встретится со СКА.