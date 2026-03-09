Квартальнов — о поражении: ключевым был второй период: три броска — три гола

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (4:6).

– Ну, ключевым тут был второй период: три броска – три гола. Здесь надо было сконцентрироваться, не дать обрывов, не дать команде вздохнуть. Вот. Но получили глоток и, в общем-то, развалились.

– Почему не сыграл Брук?

– Травма, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 63 матча, в которых набрало 75 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 83 очками после 64 встреч располагается на второй строчке Запада.