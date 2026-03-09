Квартальнов — о поражении: ключевым был второй период: три броска — три гола
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (4:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Улле, Энас) – 02:18 (5x5) 1:1 Гусев – 26:56 (5x5) 1:2 Пинчук (Лимож, Улле) – 27:36 (5x5) 2:2 Калиниченко (Уил, Гусев) – 29:08 (5x5) 3:2 Римашевский (Адамчук, Пыленков) – 31:21 (5x5) 3:3 Галиев (Лимож, Хэмилтон) – 37:25 (5x5) 4:3 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 40:50 (5x4) 5:3 Сикьюра (Пыленков, Шараканов) – 50:41 (5x5) 5:4 Энас – 57:44 (6x5) 6:4 Сикьюра (Подъяпольский, Ожиганов) – 59:59 (en)
– Ну, ключевым тут был второй период: три броска – три гола. Здесь надо было сконцентрироваться, не дать обрывов, не дать команде вздохнуть. Вот. Но получили глоток и, в общем-то, развалились.
– Почему не сыграл Брук?
– Травма, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Московское «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 63 матча, в которых набрало 75 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 83 очками после 64 встреч располагается на второй строчке Запада.
