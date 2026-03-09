Квартальнов: когда игроки в банк идут получать — у них мотивация же нормальная?

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от московского «Динамо» (4:6) высказался о мотивации в профессиональном спорте.

– Если взять весь 2026 год, то есть ощущение, что минское «Динамо» стало много пропускать. Не буду говорить, чья тут конкретно вина, но видите ли вы тут системную проблему?

– Она есть. И она большая. Я вам скажу, что мы на выезде очень много голов забиваем. Считаю, что если забиваете три-четыре гола, то хорошая команда должна побеждать. Мы это говорим, но пока не можем это остановить. Особенно на выезде.

– Недавно сюда приезжал «Металлург», и вот их главный тренер сказал интересную мысль, что быстрей бы плей-офф, потому что ему тяжело настраивать своих игроков на оставшиеся матчи регулярки. У вас был роскошный 2025 год, высокое место в турнирной таблице, всё шло хорошо, но в каком состоянии сейчас вы находитесь перед плей-офф? Нет ли у вас такой проблемы?

– Я думаю, что есть. Но вообще для меня вопрос мотивации неуместен в профессиональном спорте. Ну как это понять? Они когда в банк идут получать – у них мотивация же нормальная? Я здесь не хочу что-то говорить. Но о такой вещи тут вопрос не должен идти. Они профессиональные ребята, они должны выходить и отдаваться игре. Мотивация должна быть всегда, потому что у нас много молодых ребят, и тут такие вещи.

Мы растеряли. И я ещё раз говорю. Вы знаете, собирать всё это – тяжело. А вот потерять, как бы вам сказать… Это в одночасье. Так везде бывает, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.