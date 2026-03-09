Скидки
Квартальнов: когда игроки в банк идут получать — у них мотивация же нормальная?
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от московского «Динамо» (4:6) высказался о мотивации в профессиональном спорте.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Улле, Энас) – 02:18 (5x5)     1:1 Гусев – 26:56 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Улле) – 27:36 (5x5)     2:2 Калиниченко (Уил, Гусев) – 29:08 (5x5)     3:2 Римашевский (Адамчук, Пыленков) – 31:21 (5x5)     3:3 Галиев (Лимож, Хэмилтон) – 37:25 (5x5)     4:3 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 40:50 (5x4)     5:3 Сикьюра (Пыленков, Шараканов) – 50:41 (5x5)     5:4 Энас – 57:44 (6x5)     6:4 Сикьюра (Подъяпольский, Ожиганов) – 59:59 (en)    

– Если взять весь 2026 год, то есть ощущение, что минское «Динамо» стало много пропускать. Не буду говорить, чья тут конкретно вина, но видите ли вы тут системную проблему?
– Она есть. И она большая. Я вам скажу, что мы на выезде очень много голов забиваем. Считаю, что если забиваете три-четыре гола, то хорошая команда должна побеждать. Мы это говорим, но пока не можем это остановить. Особенно на выезде.

– Недавно сюда приезжал «Металлург», и вот их главный тренер сказал интересную мысль, что быстрей бы плей-офф, потому что ему тяжело настраивать своих игроков на оставшиеся матчи регулярки. У вас был роскошный 2025 год, высокое место в турнирной таблице, всё шло хорошо, но в каком состоянии сейчас вы находитесь перед плей-офф? Нет ли у вас такой проблемы?
– Я думаю, что есть. Но вообще для меня вопрос мотивации неуместен в профессиональном спорте. Ну как это понять? Они когда в банк идут получать – у них мотивация же нормальная? Я здесь не хочу что-то говорить. Но о такой вещи тут вопрос не должен идти. Они профессиональные ребята, они должны выходить и отдаваться игре. Мотивация должна быть всегда, потому что у нас много молодых ребят, и тут такие вещи.

Мы растеряли. И я ещё раз говорю. Вы знаете, собирать всё это – тяжело. А вот потерять, как бы вам сказать… Это в одночасье. Так везде бывает, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

