Козлов — о 6:4 с минским «Динамо»: проспали первый период. Пришлось сделать замечания

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу над минским «Динамо» (6:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Хорошая командная победа. В первом периоде… Мы проспали первый период. Не включились – и соперник повёл по счёту. Со второго периода начали выигрывать единоборства, стыки и борьбу, поэтому и поменяли рисунок игры.

Сегодня хорошо сыграл Поди (Владислав Подъяпольский. – Прим. «Чемпионата»). Конечно, моментов они создавали очень много. У них быстрая команда. Хорошо двигают шайбу и открываются. Особенно звено Лиможа, Энаса и Пинчука – они забили три гола. Но мы выстояли в меньшинстве и забили в большинстве – нам был нужен этот гол.

Очень важно, что мы сегодня выиграли. Хорошая поддержка. Хочу сказать спасибо болельщикам, полный стадион, это придавало нам заряд энергии.

– Были разные игры, зачастую «Динамо» упускало свои матчи, когда вело по счёту. Но была статистика, согласно которой за последние несколько месяцев не было одержано ни одной победы, когда соперник забивал первым, как бы в дальнейшем ни складывался матч. Сегодня получилось. Это придаёт дополнительного позитива?

– Вы знаете, такие игры, а особенно с таким соперником, они добавляют и уверенности, и позитивных эмоций. На морально-волевых мы вытащили этот матч. Пришлось сделать кое-какие замечания после первого периода, потому что, если говорить честно, то первый период просто проспали. Будем надеяться, что это опыт. У нас много молодых ребят. И мы ждём возвращения Артёма Сергеева, потому что на трёх основных защитников ложится очень большая нагрузка, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.