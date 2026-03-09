Скидки
Козлов ответил на вопрос, думал ли о наказании игрока, который в итоге стал героем матча

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над минским «Динамо» (6:4) высказался об игре нападающего бело-голубых Егора Римашевского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Улле, Энас) – 02:18 (5x5)     1:1 Гусев – 26:56 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Улле) – 27:36 (5x5)     2:2 Калиниченко (Уил, Гусев) – 29:08 (5x5)     3:2 Римашевский (Адамчук, Пыленков) – 31:21 (5x5)     3:3 Галиев (Лимож, Хэмилтон) – 37:25 (5x5)     4:3 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 40:50 (5x4)     5:3 Сикьюра (Пыленков, Шараканов) – 50:41 (5x5)     5:4 Энас – 57:44 (6x5)     6:4 Сикьюра (Подъяпольский, Ожиганов) – 59:59 (en)    

– Сегодня одним из главных героев матча стал Егор Римашевский, оформивший дубль. У кого-нибудь из более жёстких тренеров Егор мог бы завершить матч после пропущенного гола от Пинчука. Какой подход к нему нашли вы? Сразу ли решили, что Егор должен продолжать игру?
– Я ему сделал замечание. Он молодец, что забил, но в пропущенной шайбе от Пинчука он действительно сыграл очень мягко. Вы знаете, у молодых игроков иногда бывает такое, что они играют волнами, не совсем ровно. Бывают хорошие матчи, бывают плохие. Скажем так, сегодня у него получился матч 50 на 50. Забил. Но в обороне сыграл не совсем правильно.

– Насколько приятно впервые в сезоне обыграть минское «Динамо»?
– Знаете, в Минске у нас вообще был какой-то кошмар. Там ещё и расписание было не очень удачное. В Москве мы играли третий матч в сезоне – вели по счёту, но совершили ошибки, за которые нас наказали.

Эта победа важна в плане турнирной таблицы. Сегодня был важный матч. Очень приятно его выиграть.

– То есть стоит задача попасть в топ-4 по итогам регулярки?
– У нас задача – выигрывать каждый матч. Мы двигаемся от игры к игре. Мало осталось матчей. Сейчас будем вводить новых игроков, которые будут выздоравливать, – их надо вписывать в состав. Живём сегодняшним днём, но смотрим в будущее. Завтра в него посмотрим, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

