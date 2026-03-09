Козлов ответил на вопрос, думал ли о наказании игрока, который в итоге стал героем матча

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над минским «Динамо» (6:4) высказался об игре нападающего бело-голубых Егора Римашевского.

– Сегодня одним из главных героев матча стал Егор Римашевский, оформивший дубль. У кого-нибудь из более жёстких тренеров Егор мог бы завершить матч после пропущенного гола от Пинчука. Какой подход к нему нашли вы? Сразу ли решили, что Егор должен продолжать игру?

– Я ему сделал замечание. Он молодец, что забил, но в пропущенной шайбе от Пинчука он действительно сыграл очень мягко. Вы знаете, у молодых игроков иногда бывает такое, что они играют волнами, не совсем ровно. Бывают хорошие матчи, бывают плохие. Скажем так, сегодня у него получился матч 50 на 50. Забил. Но в обороне сыграл не совсем правильно.

– Насколько приятно впервые в сезоне обыграть минское «Динамо»?

– Знаете, в Минске у нас вообще был какой-то кошмар. Там ещё и расписание было не очень удачное. В Москве мы играли третий матч в сезоне – вели по счёту, но совершили ошибки, за которые нас наказали.

Эта победа важна в плане турнирной таблицы. Сегодня был важный матч. Очень приятно его выиграть.

– То есть стоит задача попасть в топ-4 по итогам регулярки?

– У нас задача – выигрывать каждый матч. Мы двигаемся от игры к игре. Мало осталось матчей. Сейчас будем вводить новых игроков, которые будут выздоравливать, – их надо вписывать в состав. Живём сегодняшним днём, но смотрим в будущее. Завтра в него посмотрим, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.