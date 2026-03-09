Скидки
«Он добавляет, но не так быстро, как бы нам хотелось». Козлов — об авторе гола у «Динамо»

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил игру защитника бело-голубых Романа Калиниченко в матче с минским «Динамо» (6:4). Хоккеист отметился голом в этой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Улле, Энас) – 02:18 (5x5)     1:1 Гусев – 26:56 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Улле) – 27:36 (5x5)     2:2 Калиниченко (Уил, Гусев) – 29:08 (5x5)     3:2 Римашевский (Адамчук, Пыленков) – 31:21 (5x5)     3:3 Галиев (Лимож, Хэмилтон) – 37:25 (5x5)     4:3 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 40:50 (5x4)     5:3 Сикьюра (Пыленков, Шараканов) – 50:41 (5x5)     5:4 Энас – 57:44 (6x5)     6:4 Сикьюра (Подъяпольский, Ожиганов) – 59:59 (en)    

– Ваш защитник Роман Калиниченко сегодня удачно подключился к атаке и забросил шайбу. Это добавит доверия к нему с вашей стороны? Понятно, что это атакующее действие, а он защитник, тем не менее, учитывая, что вы уже сказали, что три защитника берут огромную нагрузку на себя.
– Ну, в том эпизоде он хорошо прочитал ситуацию и подключился. В принципе, мы это не запрещаем. Был второй период, пересменка, хорошо вошли в зону. Роман добавляет от игры к игре, но не так быстро, как бы нам хотелось.

Поэтому сейчас у нас три основных защитника: Адамчук сыграл 27 минут, Пыленков – 25, Ожиганов – 23. Остальных мы крутим. У нас есть Кол. Пока вот так обходимся. Будем дальше смотреть, потому что молодые играют нестабильно. Основная нагрузка идёт на перечисленных защитников.

– Даниил Прохоров имеет много хороших моментов, но давно не забивает в КХЛ. Ему не хватает опыта игры на таком уровне?
– Здесь и вратари другие, и надо быть хитрее – тут тяжело забить гол. Надо вкладываться. Надо выжимать из момента. Он молодой игрок, поэтому надо работать на тренировках. Пока у нас такая ситуация, что не всегда мы можем найти ему много игрового времени, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

