«Он добавляет, но не так быстро, как бы нам хотелось». Козлов — об авторе гола у «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил игру защитника бело-голубых Романа Калиниченко в матче с минским «Динамо» (6:4). Хоккеист отметился голом в этой встрече.

– Ваш защитник Роман Калиниченко сегодня удачно подключился к атаке и забросил шайбу. Это добавит доверия к нему с вашей стороны? Понятно, что это атакующее действие, а он защитник, тем не менее, учитывая, что вы уже сказали, что три защитника берут огромную нагрузку на себя.

– Ну, в том эпизоде он хорошо прочитал ситуацию и подключился. В принципе, мы это не запрещаем. Был второй период, пересменка, хорошо вошли в зону. Роман добавляет от игры к игре, но не так быстро, как бы нам хотелось.

Поэтому сейчас у нас три основных защитника: Адамчук сыграл 27 минут, Пыленков – 25, Ожиганов – 23. Остальных мы крутим. У нас есть Кол. Пока вот так обходимся. Будем дальше смотреть, потому что молодые играют нестабильно. Основная нагрузка идёт на перечисленных защитников.

– Даниил Прохоров имеет много хороших моментов, но давно не забивает в КХЛ. Ему не хватает опыта игры на таком уровне?

– Здесь и вратари другие, и надо быть хитрее – тут тяжело забить гол. Надо вкладываться. Надо выжимать из момента. Он молодой игрок, поэтому надо работать на тренировках. Пока у нас такая ситуация, что не всегда мы можем найти ему много игрового времени, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.