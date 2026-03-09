Скидки
Хоккей

Форвард «Динамо» назвал японскую книгу, которая помогла ему изменить игру в сезоне КХЛ

Форвард «Динамо» назвал японскую книгу, которая помогла ему изменить игру в сезоне КХЛ
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский прокомментировал победу над минским «Динамо» (6:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Улле, Энас) – 02:18 (5x5)     1:1 Гусев – 26:56 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Улле) – 27:36 (5x5)     2:2 Калиниченко (Уил, Гусев) – 29:08 (5x5)     3:2 Римашевский (Адамчук, Пыленков) – 31:21 (5x5)     3:3 Галиев (Лимож, Хэмилтон) – 37:25 (5x5)     4:3 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 40:50 (5x4)     5:3 Сикьюра (Пыленков, Шараканов) – 50:41 (5x5)     5:4 Энас – 57:44 (6x5)     6:4 Сикьюра (Подъяпольский, Ожиганов) – 59:59 (en)    

— Отталкивались от своей игры и от прошлых матчей. С Минском мы давно уже не играли. С тех пор мы немного поменяли свою игру. Поэтому просто настраивались на игру, но в первом периоде не включились в матч. Во втором включились, повели – соперник побежал отыгрываться – из-за этого получился более открытый хоккей с большим количеством контратак.

Что касается моих заброшенных шайб, то был гол в большинстве – там Геннадий Дмитриевич Столяров подсказал, как сыграть сильнее и Дилану. А первый гол – это рабочий стандартный момент. Пошёл на ворота, а Кирилл Адамчук прошил, а я просто подставил клюшку.

– После гола Виталия Пинчука раньше тебя бы могли посадить или ты бы стал переживать. Как воспринял сегодняшний момент?
– Думаю, что со всеми бывает. Если посмотреть на НХЛ, то все ошибаются. И в овертайме финала Олимпиады тоже звёзды ошиблись. Ничего страшного. Ребята подбодрили. Не стали «пихать», а сказали, чтобы продолжал играть и навязывал свою игру.

– В 2026 году в целом у тебя стало очень многое получаться. С чем связываешь такое преображение?
– Психологически стал сильнее. Чуть отпустил ситуацию и просто стал работать.

– Были встречи с психологом или это общение с главным тренером: что больше всего повлияло?
– Книги. Только книги.

– Какого плана? Может, это тоже кому-то поможет?
– Психологические.

– А конкретнее?
– Начните с книги Икигай. Это японская мудрость, – передаёт слова Римашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
