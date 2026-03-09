Форвард «Динамо» назвал японскую книгу, которая помогла ему изменить игру в сезоне КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский прокомментировал победу над минским «Динамо» (6:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Отталкивались от своей игры и от прошлых матчей. С Минском мы давно уже не играли. С тех пор мы немного поменяли свою игру. Поэтому просто настраивались на игру, но в первом периоде не включились в матч. Во втором включились, повели – соперник побежал отыгрываться – из-за этого получился более открытый хоккей с большим количеством контратак.

Что касается моих заброшенных шайб, то был гол в большинстве – там Геннадий Дмитриевич Столяров подсказал, как сыграть сильнее и Дилану. А первый гол – это рабочий стандартный момент. Пошёл на ворота, а Кирилл Адамчук прошил, а я просто подставил клюшку.

– После гола Виталия Пинчука раньше тебя бы могли посадить или ты бы стал переживать. Как воспринял сегодняшний момент?

– Думаю, что со всеми бывает. Если посмотреть на НХЛ, то все ошибаются. И в овертайме финала Олимпиады тоже звёзды ошиблись. Ничего страшного. Ребята подбодрили. Не стали «пихать», а сказали, чтобы продолжал играть и навязывал свою игру.

– В 2026 году в целом у тебя стало очень многое получаться. С чем связываешь такое преображение?

– Психологически стал сильнее. Чуть отпустил ситуацию и просто стал работать.

– Были встречи с психологом или это общение с главным тренером: что больше всего повлияло?

– Книги. Только книги.

– Какого плана? Может, это тоже кому-то поможет?

– Психологические.

– А конкретнее?

– Начните с книги Икигай. Это японская мудрость, – передаёт слова Римашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.