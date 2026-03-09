Скидки
Козырев — о поражении «Северстали» от «Локомотива»: в концовке немного не хватило силёнок

Козырев — о поражении «Северстали» от «Локомотива»: в концовке немного не хватило силёнок
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с «Локомотивом» (3:4 ОТ). Череповецкая команда смогла отыграться с 0:2, но упустила победу в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Паник – 01:34 (5x5)     2:0 Гернат (Каюмов, Берёзкин) – 16:47 (5x5)     2:1 Абросимов (Лишка, Грегуар) – 18:55 (5x5)     2:2 Лишка (Цицюра, Камалов) – 25:01 (5x4)     2:3 Думбадзе – 48:43 (5x5)     3:3 Шалунов (Паник, Гернат) – 59:30 (6x5)     4:3 Иванов – 60:56 (3x3)    

— Мы бы хотели поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня оказали нам шикарную поддержку. Если в домашнем матче мы, скорее всего, один балл завоевали, то сегодня упустили. В концовке немного не хватило нам силёнок.

— Очень хорошо начали третий период, на контрасте со вторым. Что изменили в игре, что позволило так прибавить?
— Больше контролировали шайбу, создавали моменты. Да, действительно, во втором периоде у соперника было несколько моментов. Там Саня [Александр Самойлов] нас подтащил здорово.

— Очень много отрывов было у «Локомотива» во втором периоде: «два в одного», «один в ноль». С чем вы это связываете?
— Технические ошибки индивидуальные.

— По ходу матча вы поменяли местами Чебыкина и Чефанова в звеньях. Чего хотели добиться этой перестановкой? Получилось ли?
— Там были не только эти перестановки, там ещё было несколько перестановок. Было видно в самом начале, что игра не получается, поэтому искали сочетания, которые позволят нам изменить ход матча.

— Довольны этими перестановками?
— Да, мы же проигрывали 0:2. Вытащили эту игру. Конечно, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

