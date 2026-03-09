Козырев — о поражении «Северстали» от «Локомотива»: в концовке немного не хватило силёнок

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с «Локомотивом» (3:4 ОТ). Череповецкая команда смогла отыграться с 0:2, но упустила победу в овертайме.

— Мы бы хотели поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня оказали нам шикарную поддержку. Если в домашнем матче мы, скорее всего, один балл завоевали, то сегодня упустили. В концовке немного не хватило нам силёнок.

— Очень хорошо начали третий период, на контрасте со вторым. Что изменили в игре, что позволило так прибавить?

— Больше контролировали шайбу, создавали моменты. Да, действительно, во втором периоде у соперника было несколько моментов. Там Саня [Александр Самойлов] нас подтащил здорово.

— Очень много отрывов было у «Локомотива» во втором периоде: «два в одного», «один в ноль». С чем вы это связываете?

— Технические ошибки индивидуальные.

— По ходу матча вы поменяли местами Чебыкина и Чефанова в звеньях. Чего хотели добиться этой перестановкой? Получилось ли?

— Там были не только эти перестановки, там ещё было несколько перестановок. Было видно в самом начале, что игра не получается, поэтому искали сочетания, которые позволят нам изменить ход матча.

— Довольны этими перестановками?

— Да, мы же проигрывали 0:2. Вытащили эту игру. Конечно, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».