Капитан «Северстали» Лишка высказался о поражении от «Локомотива»

Нападающий и капитан «Северстали» Адам Лишка прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Паник – 01:34 (5x5)     2:0 Гернат (Каюмов, Берёзкин) – 16:47 (5x5)     2:1 Абросимов (Лишка, Грегуар) – 18:55 (5x5)     2:2 Лишка (Цицюра, Камалов) – 25:01 (5x4)     2:3 Думбадзе – 48:43 (5x5)     3:3 Шалунов (Паник, Гернат) – 59:30 (6x5)     4:3 Иванов – 60:56 (3x3)    

«К сожалению, сегодня забили на один гол меньше, чем соперник. В целом ровная игра. Были возможности, чтобы решить эту игру. И у соперника были эти возможности. К сожалению, пропустили гол в концовке третьего периода и в овертайме тоже. Взяли одно очко. У соперника было много моментов, Саша [Самойлов] играл здорово. Помог нашей команде.

Какой настрой в команде? У нас игра через день. Такова хоккейная жизнь: победы и поражения. Всегда надо оставаться в каких-то бортиках: не летать высоко и не падать низко. У нас игра в Тольятти. Подготовимся. У нас впереди плей-офф, к которому нужно правильно подготовиться. Поддержка болельщиков? Это было очень круто. Огромная поддержка, которая чувствовалась всю игру. Хотим поблагодарить наших болельщиков. Очень приятно играть перед ними что дома, что на выезде. Реально огромная поддержка. Спасибо большое», — приводит слова Лишки пресс-служба «Северстали».

