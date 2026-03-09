Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над «Северсталью»

Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над «Северсталью»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Северсталью» в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Паник – 01:34 (5x5)     2:0 Гернат (Каюмов, Берёзкин) – 16:47 (5x5)     2:1 Абросимов (Лишка, Грегуар) – 18:55 (5x5)     2:2 Лишка (Цицюра, Камалов) – 25:01 (5x4)     2:3 Думбадзе – 48:43 (5x5)     3:3 Шалунов (Паник, Гернат) – 59:30 (6x5)     4:3 Иванов – 60:56 (3x3)    

— Хорошая победа. Было хорошее начало от нашей команды, контролировали игру, вели в две шайбы. После второго гола чуть расслабились, и такой соперник, как «Северсталь», — очень быстрый, атакует остро – им не нужно много шансов, чтобы забить. Пропустили в концовке первого. В начале второго периода было пять-шесть очень хороших шансов забить, не использовали эти моменты. Сработало правило «не забиваешь ты, забьют тебе» — соперник сравнял счёт и вышел вперёд. Хорошо сыграли «шесть на пять», создали хорошие моменты ещё до гола, а затем Иванов забросил победную шайбу в овертайме. Игра шла волнами, но это очень важная победа для нас.

— С чем связан неудачный старт третьего периода?
— Как уже сказал, игра шла волнами, инициатива переходила от одной команды к другой. Нужно отдать должное сопернику – это хорошая команда, которая уверенно прошла весь регулярный чемпионат – очень быстрая, атакующая, поставлена комбинационная игра. Они завладели инициативой в третьем периоде. Здорово, что сумели переломить в концовке.

— С чем были связаны перестановки по ходу игры?
— Был вопрос про начало третьего периода. Инициатива была у соперника, всё складывалось не очень удачно для нас. Такие перестановки могут взбодрить, дать ребятам проснуться, придают новый импульс. Иногда это срабатывает, иногда нет. Решили поменять.

— Насколько полезен такой матч перед плей-офф?
— Говорили об этом даже во втором перерыве: в плей-офф будут разные сценарии, разный счёт перед третьим периодом. Бывает так, что игра состоит из этих 20 минут, иногда уходит в овертайм. Важно проходить через такие сценарии в концовке, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

