Хартли высказался о победе «Локомотива» в Западной конференции

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что для команды регулярный чемпионат КХЛ стал успешным, но первое место в Западной конференции не даёт гарантий побед в плей‑офф.

— Можно ли считать регулярку успешной после победы на Западе?

— Успешный регулярный чемпионат, потому что вышли в плей-офф с первого места в конференции. Это не гарантирует успех [в плей-офф], но даёт возможность начинать серию дома и, при необходимости, играть седьмой матч перед своими болельщиками. Ребята проделали хорошую работу, приятно работать с этой группой игроков.

— После достижения цели на регулярный чемпионат будет ли расширенная ротация в составе на оставшиеся матчи?

— Будем разговаривать с игроками. Можно сказать, что ротация точно будет, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».