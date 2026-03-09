Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли высказался о победе «Локомотива» в Западной конференции

Хартли высказался о победе «Локомотива» в Западной конференции
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что для команды регулярный чемпионат КХЛ стал успешным, но первое место в Западной конференции не даёт гарантий побед в плей‑офф.

— Можно ли считать регулярку успешной после победы на Западе?
— Успешный регулярный чемпионат, потому что вышли в плей-офф с первого места в конференции. Это не гарантирует успех [в плей-офф], но даёт возможность начинать серию дома и, при необходимости, играть седьмой матч перед своими болельщиками. Ребята проделали хорошую работу, приятно работать с этой группой игроков.

— После достижения цели на регулярный чемпионат будет ли расширенная ротация в составе на оставшиеся матчи?
— Будем разговаривать с игроками. Можно сказать, что ротация точно будет, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

Материалы по теме
«Локомотив» останется первым на Западе, эффект параллакса помог «Сибири». Итоги дня в КХЛ
Видео
«Локомотив» останется первым на Западе, эффект параллакса помог «Сибири». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android