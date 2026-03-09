Скидки
Брэд Маршан выбыл из строя на несколько недель из-за травмы

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что нападающий команды Брэд Маршан выбыл из строя на несколько недель из-за травмы нижней части тела.

«Будет принято решение о том, как лучше всего вернуть его в былую форму. Я думаю, даже если [операция] не потребуется, мы всё равно будем говорить о долгосрочной перспективе. Это не продлится пару дней. Речь идёт о неделях.

Бывали моменты, когда он не играл, но не поддерживал форму, а затем возвращался в строй. Во время этой выездной серии ситуация дошла до того, что восстановиться уже было невозможно. Всё только ухудшалось. Мы надеемся, что обнаружили проблему достаточно рано и в ближайшее время узнаем подробности», — приводит слова Мориса пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард провёл 52 матча, в которых отметился 27 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами.

