Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Щитов назвал правило, от которого стоит избавиться в КХЛ

Никита Щитов назвал правило, от которого стоит избавиться в КХЛ
Комментарии

Хоккейный эксперт, бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос, какое правило можно убрать в Континентальной хоккейной лиге.

«Появляются новые правила, но правило трёх секунд, что нельзя за воротами стоять — не оправдывает себя. Я и с тренерами обсуждал этот момент. Не так атака начинает развиваться. Атака сваливается больше в края. А раньше можно было спокойно выкатиться из-за ворот. Хотя сейчас можно стоять перед воротами.

Если мы вспомним финал Олимпиады, то там никто за воротами и не стоял. А там это правило не действовало. Хоккей уже другой, он стал очень быстрым, поэтому за воротами никто не прячется. Все вынуждены атаку начинать и тебя провоцируют. Считаю правило неоправданным и никчёмным, и, когда мы вернёмся на международную арену, нам придётся перестраиваться», — приводит слова Щитова Legalbet.

Материалы по теме
«Локомотив» останется первым на Западе, эффект параллакса помог «Сибири». Итоги дня в КХЛ
Видео
«Локомотив» останется первым на Западе, эффект параллакса помог «Сибири». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android