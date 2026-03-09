Никита Щитов назвал правило, от которого стоит избавиться в КХЛ

Хоккейный эксперт, бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос, какое правило можно убрать в Континентальной хоккейной лиге.

«Появляются новые правила, но правило трёх секунд, что нельзя за воротами стоять — не оправдывает себя. Я и с тренерами обсуждал этот момент. Не так атака начинает развиваться. Атака сваливается больше в края. А раньше можно было спокойно выкатиться из-за ворот. Хотя сейчас можно стоять перед воротами.

Если мы вспомним финал Олимпиады, то там никто за воротами и не стоял. А там это правило не действовало. Хоккей уже другой, он стал очень быстрым, поэтому за воротами никто не прячется. Все вынуждены атаку начинать и тебя провоцируют. Считаю правило неоправданным и никчёмным, и, когда мы вернёмся на международную арену, нам придётся перестраиваться», — приводит слова Щитова Legalbet.