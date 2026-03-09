Скидки
Нападающего «Виннипега» Шайфли признали лучшим игроком недели в НХЛ

Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард набрал 8 (3+5) очков в трёх матчах недели, отметившись двумя победными шайбами.

Второй звездой стал чешский нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас, на счету которого 8 (3+5) очков в четырёх играх. В матче с «Даллас Старз» (5:4 Б) он отметился голом, тремя результативными передачами и победным буллитом.

Третьей звездой признан американский нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, набравший 7 (2+5) очков в четырёх встречах. В матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8:7) он записал на свой счёт четыре передачи.

