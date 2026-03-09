Генменеджер «Вашингтона» высказался о планах клуба по усилению состава на следующий сезон

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик рассказал о планах клуба по усилению состава на следующий сезон.

«Нам нужно усилиться, но рынок свободных агентов будет скуден этим летом – многие хорошие игроки переподписали контракты со своими командами. Поэтому придётся действовать по-другому, а именно – иметь капитал для обмена – будь то проспекты или драфт-пики.

Сейчас у нас есть пики, чтобы что-то сделать, если появится подходящая сделка. Я не знаю, появится ли она, но нам нужно попытаться добавить в состав сильных игроков этим летом, и пики помогут в этом», – приводит слова Патрика RMNB.

На данный момент «Кэпиталз» занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками в 64 матчах.