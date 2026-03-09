Скидки
Результаты матчей МХЛ на 9 марта 2026 года

Сегодня, 9 марта, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 9 марта 2026 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Реактор» — 4:3;
«Сахалинские Акулы» – МХК «Атлант» — 4:1;
«Амурские Тигры» – «Красная Машина-Юниор» — 5:4;
«Омские Ястребы» – «Спутник» — 4:0;
«АКМ-Юниор» – «Тюменский Легион» — 4:2;
«Ирбис» – «Белые Медведи» — 0:2;
МХК «Молот» – «АКМ Новомосковск» — 4:2;
«Академия Михайлова»– «Локо» — 2:1 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 99 очками после 57 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 80 очков после 55 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
