Гол+пас Панарина помогли «Лос-Анджелесу» одолеть в овертайме «Коламбус». Марченко забил

Утром, 10 марта, на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Лос-Анджелес Кинг». Победу со счётом 5:4 в овертайме одержали гости.

В составе победителей голами отличились Скотт Лотон (1+1), Адриан Кемпе (дубль), Брайан Дюмулен (1+2) и российский форвард Артемий Панарин (1+1).

У хозяев забивали сегодня Конор Гарланд (дубль), Дентон Матейчук (1+1) и российский форвард Кирилл Марченко. У защитника Ивана Проворова голевой пас.

На данный момент «Кингз» идут на 10-м месте Западной конференции НХЛ с 66 очками. «Коламбус» располагается на девятой строчке на Востоке — у него 74 балла.