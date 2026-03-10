Гол+пас Панарина помогли «Лос-Анджелесу» одолеть в овертайме «Коламбус». Марченко забил

Утром, 10 марта, на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Лос-Анджелес Кинг». Победу со счётом 5:4 в овертайме одержали гости.
В составе победителей голами отличились Скотт Лотон (1+1), Адриан Кемпе (дубль), Брайан Дюмулен (1+2) и российский форвард Артемий Панарин (1+1).
У хозяев забивали сегодня Конор Гарланд (дубль), Дентон Матейчук (1+1) и российский форвард Кирилл Марченко. У защитника Ивана Проворова голевой пас.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На данный момент «Кингз» идут на 10-м месте Западной конференции НХЛ с 66 очками. «Коламбус» располагается на девятой строчке на Востоке — у него 74 балла.
- 10 марта 2026
-
02:49
-
02:37
- 9 марта 2026
-
23:58
-
23:48
-
23:32
-
23:04
-
22:46
-
22:26
-
22:05
-
21:48
-
21:28
-
21:08
-
20:58
-
20:46
-
20:40
-
20:28
-
20:18
-
20:15
-
20:14
-
20:06
-
19:54
-
19:35
-
19:27
-
19:22
-
18:56
-
18:38
-
18:24
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:02
-
17:56
-
17:52
-
17:34
-
17:22