Коламбус Блю Джекетс — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 10 марта 2026, счёт 4:5 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ сезон-2025/2026

Гол+пас Панарина помогли «Лос-Анджелесу» одолеть в овертайме «Коламбус». Марченко забил
Утром, 10 марта, на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Лос-Анджелес Кинг». Победу со счётом 5:4 в овертайме одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Копитар (Кемпе, Панарин) – 14:12     1:1 Эванс (Дак, Болдюк) – 23:09     1:2 Слафковски (Судзуки, Каррье) – 35:41     2:2 Лотон (Wright, Кларк) – 37:31     3:2 Лаферрье (Кларк, Мур) – 46:44     3:3 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 54:38 (pp)     3:4 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 55:27    

В составе победителей голами отличились Скотт Лотон (1+1), Адриан Кемпе (дубль), Брайан Дюмулен (1+2) и российский форвард Артемий Панарин (1+1).

У хозяев забивали сегодня Конор Гарланд (дубль), Дентон Матейчук (1+1) и российский форвард Кирилл Марченко. У защитника Ивана Проворова голевой пас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент «Кингз» идут на 10-м месте Западной конференции НХЛ с 66 очками. «Коламбус» располагается на девятой строчке на Востоке — у него 74 балла.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
