Александр Овечкин проводит 1556 матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1556-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в домашней игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости 3:0 в пользу столичной команды.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 16-е место рейтинга. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1559 встреч), который занимает 15-е место в данном рейтинге и так же, как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

Следующая цель Овечкина из недействующих игроков — легендарный шведский хоккеист Никлас Лидстрём (1564). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.