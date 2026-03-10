Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин проводит 1556 матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин проводит 1556 матч в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1556-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в домашней игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости 3:0 в пользу столичной команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Лапьер (Фехервари, Чисхольм) – 02:46     2:0 Уилсон (Протас, Строум) – 09:13     3:0 Макмайкл (Сурдиф, Бовиллье) – 17:43    

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 16-е место рейтинга. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1559 встреч), который занимает 15-е место в данном рейтинге и так же, как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

Следующая цель Овечкина из недействующих игроков — легендарный шведский хоккеист Никлас Лидстрём (1564). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

Материалы по теме
Бесславный конец для величайшего голеадора. «Вашингтон» Овечкина провалил дедлайн
Бесславный конец для величайшего голеадора. «Вашингтон» Овечкина провалил дедлайн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android