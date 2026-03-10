Скидки
Панарин вошёл в топ-10 игроков по числу очков в овертаймах в истории НХЛ

Панарин вошёл в топ-10 игроков по числу очков в овертаймах в истории НХЛ
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила, что российский форвард клуба «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин набрал своё 37-е очко в овертаймах за всю карьеру в НХЛ. Это произошло в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ). Победная шайба была заброшена Адрианом Кемпе после передачи Панарина.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Лотон (Дюмулен, Тюркотт) – 06:46     0:2 Панарин (Хелениус) – 14:48     1:2 Гарланд (Монахан, Проворов) – 17:35     2:2 Матейчук (Лундестрём, Дженнер) – 30:53     3:2 Гарланд (Матейчук) – 32:13     3:3 Кемпе (Копитар, Дюмулен) – 34:09     3:4 Дюмулен (Андерсон, Лотон) – 50:07     4:4 Марченко (Веренски, Койл) – 58:04 (pp)     4:5 Кемпе (Панарин, Даути) – 62:34    

По данным источника, на счету 34-летнего хоккеиста теперь значится 10 заброшенных шайб и 27 голевых передач в овертаймах. По этому показателю он вместе с Патриком Элиасом и Джонни Годро замыкают десятку лучших игроков в истории НХЛ.

Рекорд принадлежит Сидни Кросби, набравшему 50 (25+25) очков в овертаймах. Среди российских хоккеистов лидирует Евгений Малкин, имеющий в своём активе 45 (14+31) очков.

Гол+пас Панарина помогли «Лос-Анджелесу» одолеть в овертайме «Коламбус». Марченко забил
