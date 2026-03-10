«Калгари» отыгрался с 0:3, но крупно проиграл «Вашингтону». У Овечкина — «-1»

Сегодня, 10 марта, в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», одержали хозяева со счётом 7:3.

В составе победителей голами отметились Хендрикс Лапьер (1+1), Том Уилсон, Коннор Макмайкл (дубль), Джастин Сурдиф (1+2), Этен Фрэнк, Райан Леонард. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в этой встрече очков не набрал.

У гостей шайбы забросили Блейк Коулман, российский форвард Матвей Гридин и белорусский нападающий Егор Шарангович. Защитник Ян Кузнецов завершил встречу с результативным пасом.