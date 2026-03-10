Скидки
Вашингтон Кэпиталз — Калгари Флэймз, результат матча 10 марта 2026 года, счёт 7:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Овечкин

«Калгари» отыгрался с 0:3, но крупно проиграл «Вашингтону». У Овечкина — «-1»
Комментарии

Сегодня, 10 марта, в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», одержали хозяева со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Лапьер (Фехервари, Чисхольм) – 02:46     2:0 Уилсон (Протас, Строум) – 09:13     3:0 Макмайкл (Сурдиф, Бовиллье) – 17:43     3:1 Гридин (Мяяття, Строум) – 36:08     3:2 Коулман (Баклунд, Кузнецов) – 37:39 (sh)     3:3 Шарангович (Фараби) – 38:55 (sh)     4:3 Макмайкл – 50:52 (pp)     5:3 Сурдиф – 51:15     6:3 Фрэнк (Дьюхейм, Лапьер) – 57:14     7:3 Леонард (Сурдиф) – 59:44    

В составе победителей голами отметились Хендрикс Лапьер (1+1), Том Уилсон, Коннор Макмайкл (дубль), Джастин Сурдиф (1+2), Этен Фрэнк, Райан Леонард. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в этой встрече очков не набрал.

У гостей шайбы забросили Блейк Коулман, российский форвард Матвей Гридин и белорусский нападающий Егор Шарангович. Защитник Ян Кузнецов завершил встречу с результативным пасом.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Александр Овечкин проводит 1556 матч в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии
