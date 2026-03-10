Гол Мичкова не спас «Филадельфию» от поражения «Рейнджерс». У Шестёркина — 32 сейва

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду арены «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.
В составе победителей голами отличились Ноа Лаба (1+1), Мика Зибанеджад (2+1), Алекси Лафреньер (1+1), Гейб Перро (1+1), Тай Картье (1+1). Российский защитник Владислав Гавриков отметился двумя ассистами. Вратарь Игорь Шестёркин совершил 32 сейва.
За хозяев шайбы забросили российский форвард Матвей Мичков и канадский нападающий Шон Кутюрье. У россиянина Никиты Гребёнкина голевой пас.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
