Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 10 марта 2026, счет 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Мичкова не спас «Филадельфию» от поражения «Рейнджерс». У Шестёркина — 32 сейва
Комментарии

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду арены «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лаба (Робертсон, Картье) – 01:04     0:2 Зибанеджад (Лафреньер, Гавриков) – 13:07     0:3 Лафреньер (Зибанеджад, Трочек) – 19:23 (pp)     1:3 Мичков (Драйсдейл, Зеграс) – 23:54 (pp)     1:4 Перро (Трочек, Фокс) – 26:40 (pp)     1:5 Зибанеджад (Перро, Трочек) – 38:40 (pp)     1:6 Картье (Гавриков, Лаба) – 39:00     2:6 Кутюрье (Гребёнкин, Гленденинг) – 55:28    

В составе победителей голами отличились Ноа Лаба (1+1), Мика Зибанеджад (2+1), Алекси Лафреньер (1+1), Гейб Перро (1+1), Тай Картье (1+1). Российский защитник Владислав Гавриков отметился двумя ассистами. Вратарь Игорь Шестёркин совершил 32 сейва.

За хозяев шайбы забросили российский форвард Матвей Мичков и канадский нападающий Шон Кутюрье. У россиянина Никиты Гребёнкина голевой пас.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Гол+пас Панарина помогли «Лос-Анджелесу» одолеть в овертайме «Коламбус». Марченко забил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android