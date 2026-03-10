Овечкин потерял единоличное лидерство в гонке снайперов и бомбардиров «Кэпиталз» в сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потерял единоличное лидерство в списке лучших бомбардиров и снайперов «столичных» в сезоне. Минувшей ночью форвард не набрал очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (7:3).

При этом, вице-капитан столичной команды Том Уилсон забросил одну шайбу. Таким образом, у канадца и россиянина одинаковое количество голов и результативных передач. На их счету 50 (24+26) очков, однако 40-летний Овечкин провёл 65 встреч в текущем сезоне, тогда как Уилсон на 10 игр меньше. Оба они разделяют первую строчку по бомбардирским и снайперским показателям в команде.

На данный момент «Кэпиталз» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком после 65 встреч.