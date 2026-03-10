Скидки
Овечкин потерял единоличное лидерство в гонке снайперов и бомбардиров «Кэпиталз» в сезоне

Овечкин потерял единоличное лидерство в гонке снайперов и бомбардиров «Кэпиталз» в сезоне
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потерял единоличное лидерство в списке лучших бомбардиров и снайперов «столичных» в сезоне. Минувшей ночью форвард не набрал очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (7:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Лапьер (Фехервари, Чисхольм) – 02:46     2:0 Уилсон (Протас, Строум) – 09:13     3:0 Макмайкл (Сурдиф, Бовиллье) – 17:43     3:1 Гридин (Мяяття, Строум) – 36:08     3:2 Коулман (Баклунд, Кузнецов) – 37:39 (sh)     3:3 Шарангович (Фараби) – 38:55 (sh)     4:3 Макмайкл – 50:52 (pp)     5:3 Сурдиф – 51:15     6:3 Фрэнк (Дьюхейм, Лапьер) – 57:14     7:3 Леонард (Сурдиф) – 59:44    

При этом, вице-капитан столичной команды Том Уилсон забросил одну шайбу. Таким образом, у канадца и россиянина одинаковое количество голов и результативных передач. На их счету 50 (24+26) очков, однако 40-летний Овечкин провёл 65 встреч в текущем сезоне, тогда как Уилсон на 10 игр меньше. Оба они разделяют первую строчку по бомбардирским и снайперским показателям в команде.

На данный момент «Кэпиталз» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком после 65 встреч.

Александр Овечкин проводит 1556 матч в регулярных чемпионатах НХЛ
