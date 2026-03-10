Овечкин потерял единоличное лидерство в гонке снайперов и бомбардиров «Кэпиталз» в сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потерял единоличное лидерство в списке лучших бомбардиров и снайперов «столичных» в сезоне. Минувшей ночью форвард не набрал очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (7:3).
При этом, вице-капитан столичной команды Том Уилсон забросил одну шайбу. Таким образом, у канадца и россиянина одинаковое количество голов и результативных передач. На их счету 50 (24+26) очков, однако 40-летний Овечкин провёл 65 встреч в текущем сезоне, тогда как Уилсон на 10 игр меньше. Оба они разделяют первую строчку по бомбардирским и снайперским показателям в команде.
На данный момент «Кэпиталз» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком после 65 встреч.
- 10 марта 2026
-
06:30
-
06:24
-
05:02
-
04:43
-
04:32
-
03:37
-
02:49
-
02:37
- 9 марта 2026
-
23:58
-
23:48
-
23:32
-
23:04
-
22:46
-
22:26
-
22:05
-
21:48
-
21:28
-
21:08
-
20:58
-
20:46
-
20:40
-
20:28
-
20:18
-
20:15
-
20:14
-
20:06
-
19:54
-
19:35
-
19:27
-
19:22
-
18:56
-
18:38
-
18:24
-
18:16
-
18:12