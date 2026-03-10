Камалов лежал на Панике, Ice Girls отвлекали игроков. Яркие кадры победы «Локомотива»

9 марта в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3 ОТ.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Счёт был открыт уже на второй минуте: нападающий «Локомотива» Рихард Паник перехватил передачу гостей и отправил шайбу в ворота. На 17-й минуте защитник Мартин Гернат удвоил преимущество ярославского клуба. Но ещё до перерыва форвард Руслан Абросимов сократил отставание «Северстали».

На 26-й минуте нападающий череповчан Адам Лишка сравнял счёт. На 49-й минуте Давид Думбадзе воспользовался отскоком от бортика и вывел гостей вперёд. За 30 секунд до конца основного времени матча центрфорвард хозяев Максим Шалунов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, уже на первой минуте которого Георгий Иванов принёс победу «Локомотиву».