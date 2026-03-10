Александр Овечкин не может забить или отдать ассист три матча НХЛ подряд
Сегодня, 10 марта, в Вашингтоне (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», одержали хозяева со счётом 7:3. Капитан победителей российский форвард Александр Овечкин остался во встрече без очков.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Лапьер (Фехервари, Чисхольм) – 02:46 2:0 Уилсон (Протас, Строум) – 09:13 3:0 Макмайкл (Сурдиф, Бовиллье) – 17:43 3:1 Гридин (Мяяття, Строум) – 36:08 3:2 Коулман (Баклунд, Кузнецов) – 37:39 (sh) 3:3 Шарангович (Фараби) – 38:55 (sh) 4:3 Макмайкл – 50:52 (pp) 5:3 Сурдиф – 51:15 6:3 Фрэнк (Дьюхейм, Лапьер) – 57:14 7:3 Леонард (Сурдиф) – 59:44
Для Овечкина эта уже третья подряд встреча НХЛ без результативных действий. В предыдущих матчах он не сумел набрать очки с «Бостоном» и «Ютой». Как следствие — сегодня Овечкин потерял единоличное лидерство в гонке снайперов и бомбардиров «Кэпиталз» в сезоне.
В следующем матче, который состоится 12 марта, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Филадельфией».
Овечкин сыграл в падел против Тюкавина
