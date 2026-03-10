Скидки
Александр Овечкин не может забить или отдать ассист три матча НХЛ подряд

Комментарии

Сегодня, 10 марта, в Вашингтоне (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», одержали хозяева со счётом 7:3. Капитан победителей российский форвард Александр Овечкин остался во встрече без очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Лапьер (Фехервари, Чисхольм) – 02:46     2:0 Уилсон (Протас, Строум) – 09:13     3:0 Макмайкл (Сурдиф, Бовиллье) – 17:43     3:1 Гридин (Мяяття, Строум) – 36:08     3:2 Коулман (Баклунд, Кузнецов) – 37:39 (sh)     3:3 Шарангович (Фараби) – 38:55 (sh)     4:3 Макмайкл – 50:52 (pp)     5:3 Сурдиф – 51:15     6:3 Фрэнк (Дьюхейм, Лапьер) – 57:14     7:3 Леонард (Сурдиф) – 59:44    

Для Овечкина эта уже третья подряд встреча НХЛ без результативных действий. В предыдущих матчах он не сумел набрать очки с «Бостоном» и «Ютой». Как следствие — сегодня Овечкин потерял единоличное лидерство в гонке снайперов и бомбардиров «Кэпиталз» в сезоне.

В следующем матче, который состоится 12 марта, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Филадельфией».

