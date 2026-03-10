Александр Овечкин не может забить или отдать ассист три матча НХЛ подряд

Сегодня, 10 марта, в Вашингтоне (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», одержали хозяева со счётом 7:3. Капитан победителей российский форвард Александр Овечкин остался во встрече без очков.

Для Овечкина эта уже третья подряд встреча НХЛ без результативных действий. В предыдущих матчах он не сумел набрать очки с «Бостоном» и «Ютой». Как следствие — сегодня Овечкин потерял единоличное лидерство в гонке снайперов и бомбардиров «Кэпиталз» в сезоне.

В следующем матче, который состоится 12 марта, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Филадельфией».

