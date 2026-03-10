Скидки
Хоккей

Ассист Михеева и два очка Бедарда помогли «Чикаго» обыграть в НХЛ «Юту»

Ассист Михеева и два очка Бедарда помогли «Чикаго» обыграть в НХЛ «Юту»
НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
ОТ
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Хэйтон (Десимоне, Коул) – 09:43     1:1 Манджапане (Донато, Михеев) – 13:46     1:2 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 16:26     2:2 Бураковски (Бедард, Грин) – 35:35     3:2 Назар (Терявяйнен, Бедард) – 62:36 (pp)    
